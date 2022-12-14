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Spor, Dünyadan Spor, Katar 2022

Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısı ülkede coşkuyla kutlandı

Arjantin'in, Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi.

Muhammed Emin Canik   | 14.12.2022
Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısı ülkede coşkuyla kutlandı

Buenos Aires

Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü.

Bol golle geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor.

2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olan Arjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.

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