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Arjantin'i yenen Suudi Arabistan, Polonya karşısında

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta yarın karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 25.11.2022
Arjantin'i yenen Suudi Arabistan, Polonya karşısında

Doha

Education Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

Suudi Arabistan 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek, Polonya da kazanarak, rakibini geride bırakmak istiyor.

Arap temsilcisinde, Arjantin maçında sakatlanan savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani forma giyemeyecek.

İki takım tarihlerinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2006 yılında Riyad'da oynanan hazırlık maçını Polonya 2-1 kazandı.


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