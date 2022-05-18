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Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi yarın başlayacak

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, yarın Polonya'nın Krakow kentinde başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 18.05.2022
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi yarın başlayacak

İstanbul

23 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'den Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü katılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım yer alacak.

A Grubu'nda Karabağ, Wisla Krakow, AFC Tiflis, Flamencos Amputados takımlarının yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nin B Grubu'nda ise Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Sporting AMP Football, Ol Jouy Le MoutIer ve Manchester City takımları, kupa için mücadele edecek.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, ilk mücadelelerine 20 Mayıs Cuma günü Manchester City ve Ol Jouy Le MoutIer karşısında çıkacak. Başkent ekibi, 21 Mayıs Cumartesi günü de Sporting AMP Football ile gruptaki son maçını oynayacak.

Krakow'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil etmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nün kaptanı Şeyhmus Erdinç, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son lig şampiyonu olarak gideceğimiz bu turnuvada şampiyonların şampiyonu olmak istiyoruz. Takım olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak antrenmanlarda ayakta kalmaya çalışıyoruz. Takım olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bize verilen değerin karşılığını vermek istiyoruz. Sadece Etimesgut Belediyesi'ni değil Türk bayrağını Avrupa'nın göbeğinde dalgalandırmaya gidiyoruz. Tüm camia, tüm Türkiye kenetlenelim tek yürek, tek vücut olalım Türk'ün gücünü hatırlatalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da turnuva öncesinde Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'ne başarılar diledi.

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