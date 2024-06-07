Dolar
32.26
Euro
35.12
Altın
2,350.61
ETH/USDT
3,815.80
BTC/USDT
71,115.00
BIST 100
10,215.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la sözleşme uzatılmasına ilişkin imza töreni gerçekleştiriliyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, EURO 2024

Almanya'da uluslararası futbol organizasyonlarının gözdesi MHP Arena

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarına ev sahipliği yapacak Stuttgart'taki MHP Arena, uluslararası organizasyonlar için sıkça tercih edilmesiyle dikkati çekiyor.

Emrah Oktay  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Almanya'da uluslararası futbol organizasyonlarının gözdesi MHP Arena

İstanbul

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün en önemli duraklarından biri MHP Arena olacak.

İnşaatına 1929'da başlanan ve 1933'te açılışı yapılan Stuttgart Arena, Almanya Ligi takımlarından Stuttgart'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Alman futbolunun önemli yapılarından olan stadyum, geride kalan yaklaşık 1 asırlık süreçte birçok kez yenileme ve kapasite artırımı yaşadı.

Son yenilenmesi bu yıl başında tamamlanan stadyum, 54 bin kişi kapasitesiyle hizmete devam ediyor.

Sponsorlu adıyla MHP Arena olarak bilinen stadyum, yaklaşık 100 yıllık tarihinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla ön plana çıkıyor.

Üç büyük turnuvaya sahne oldu

MHP Arena'da iki FIFA Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası gerçekleştirildi.

İlk olarak 1974 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maça ev sahipliği yapan stadyumda daha sonra EURO 1988'de 2 maç oynandı. Stat, 2006 Dünya Kupası'nda ise biri üçüncülük müsabakası olmak üzere 6 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.

MHP Arena'da milli takımların dev organizasyonlarının yanı sıra kulüpler düzeyindeki turnuvaların finalleri de oynandı.

Dönemin Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Kupası'nda 1959 ve 1988'deki final karşılaşmaları Stuttgart'ta düzenlendi. 1962 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın finalinde de taraftarlar MHP Arena'da karşı karşıya geldi.

Futbol maçlarının haricinde atletizmde de büyük organizasyonların düzenlendiği stat, 1986 Avrupa Atletizm Şampiyonası ile 1993 Dünya Atletizm Şampiyonaları'na da ev sahipliği yaptı.

EURO 2024'te 5 maç oynanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Stuttgart Arena'da yapılacak 4. büyük organizasyon olacak.

Turnuva kapsamında stadyumda biri çeyrek final olmak üzere 5 müsabaka yapılacak. Müsabaka programı şöyle:

16 Haziran: Slovenya-Danimarka

19 Haziran: Almanya-Macaristan

23 Haziran: İskoçya-Macaristan

26 Haziran: Ukrayna-Belçika

5 Temmuz: Çeyrek final

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Aileyi tehdit eden risklere karşı strateji belgesi hazırlanacak
Bakan Göktaş, işaret diliyle "Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan "ses kaydı" açıklaması
DDK Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı

Benzer haberler

Cristiano Ronaldo, Almanya'da da "ilkleri" kovalayacak

Cristiano Ronaldo, Almanya'da da "ilkleri" kovalayacak

Otomobili icat eden şehir Stuttgart

Almanya'da uluslararası futbol organizasyonlarının gözdesi MHP Arena

EURO 2024'te E Grubu: Romanya

EURO 2024'te E Grubu: Romanya
EURO 2024'te E Grubu: Belçika

EURO 2024'te E Grubu: Belçika
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet