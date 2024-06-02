Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,792.10
BTC/USDT
67,755.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Almanya'da "futbol ateşi", EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan, turnuvanın resmi şarkısı "Fire" (Ateş) ile katlanacak.

Mutlu Demirtaştan  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Almanya'da "futbol ateşi", EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak

İstanbul

İtalyan elektronik müzik grubu MEDUZA, ABD'li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony, EURO 2024 resmi şarkısını seslendirmek için bir araya geldi.

OneRepublic'ten Ryan Tedder tarafından yazılan ve yapımcılığını MEDUZA'nın üstlendiği şarkı, İtalyan grubun sevilen marş benzeri house müzik türünü, OneRepublic'in güçlü ses manzaralarını ve Leony'nin pop uzmanlığını, hem futbol hem de müzik hayranlarının coşku ve ruhunu temsil eden bir parçada birleştiriyor.

Dijital platformlarda yayımlandı

EURO 2024 ruhunun turnuva boyunca yankılanmasını sağlayacak "Fire", 10 Mayıs itibarıyla dijital platformlarda yayımlandı.

Dinamik müzikal arka planıyla TV yayınlarına renk katacak turnuvanın resmi şarkısı, müzik ile futbolun birleştirici yanını kullanarak takımların sahaya girişleri ve kupa seremonisi gibi anlarda futbolseverlerin coşkusunu artıracak.

Ayrıca UEFA, şarkıdan ilham alarak başlattığı "#LightYourFire" sosyal medya kampanyası sayesinde taraftarlara EURO 2024 final bileti kazanma şansı sunacak.

Finalde canlı performans

MEDUZA, OneRepublic ve Leony, EURO 2024 final karşılaşması öncesi canlı performans sergileyecek.

Turnuvanın kapanış töreni, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçı öncesinde gerçekleştirilecek.

Futbolseverler, tören sırasında EURO 2024 resmi şarkısını, sanatçıların canlı performansıyla dinleme şansına sahip olacak.

Philipp Lahm: "Futbol ve müzik, insanları birleştirme gücüne sahip"

UEFA EURO 2024 Turnuva Direktörü Philipp Lahm, organizasyon sırasında Avrupa'nın çeşitliliğini ve birliktelik duygusunu güçlendirmek istediklerini belirterek, "Futbol ve müzik, insanları birleştirme gücüne sahip. EURO 1996'yı düşündüğümde kafamda turnuvanın şarkısı "Football's coming home" (Futbolun eve dönüşü) oluyor. İyi futbol ve güzel müzik, EURO 2024 sırasında Fire şarkısıyla bizi yaz boyunca taşımalı." diye konuştu.

Şarkının söz yazarı OneRepublic üyesi Ryan Tedder, "Bu şarkıyı, EURO 2024 için geri sayım yaparken bize ilham vereceğini ve herkesi bir araya getireceğini umarak dünyanın her yerindeki futbol ve müzik hayranları için yazdık. '#LightYourFire' etiketiyle oluşturulan kampanya ile dünya çapındaki hayranlarımızı bu yolculukta bize katılmaya davet ediyoruz." yorumunu yaptı.

MEDUZA grubu üyeleri ise müziğin birleştirme gücünün her zamankinden fazla olduğunu vurgulayarak EURO 2024 için futbol tutkularını müzikleriyle birleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Ailesiyle turnuvayı izleyerek büyümesinin futbola aşık olmasını sağladığını dile getiren Leony de "Şarkının yayımlanması beni çok heyecanlandırdı. Turnuva ev sahipliğinin ülkem Almanya'ya gelmesi ve resmi şarkının bir parçası olmak rüya gibi." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi
Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Yerlere atılan sigara izmaritleri çevreyi görünenin ötesinde kirletiyor
Bulgaristan seçimleri öncesi çifte vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı

Benzer haberler

Almanya'da "futbol ateşi", EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak

Almanya'da "futbol ateşi", EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak

Enes Ünal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

EURO 2024'E DOĞRU - Futbolun kalbi Almanya'da atacak

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet