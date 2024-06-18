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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann'dan oyuncusu Toni Kroos'a övgü

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) sonrası futbolu bırakma kararı alan Toni Kroos'un hala dünyanın en iyi oyuncularından olduğunu söyledi.

Emrah Oktay  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann'dan oyuncusu Toni Kroos'a övgü

Stutrgart

Ev sahibi olduğu turnuvanın A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Stuttgart Arena'da Macaristan ile karşılaşacak Almanya'da 36 yaşındaki teknik direktör Nagelsmann, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın en genç teknik direktörü olan Julian Nagelsmann, 34 yaşında futbolu bırakma kararı alan yıldız orta saha oyuncusu Kroos ile ilgili soruyu yanıtladı.

İskoçya ile yapılan A Grubu ilk maçın yıldızlarından olan Kroos'u öven Nagelsmann, "Toni, tecrübesiyle bizim için çok önemli. Ona her zaman topu verebilirsiniz. Kendisi hiçbir hata yapmaz. İskoçya'ya karşı da çok iyiydi. Toni hala en iyilerden biri. Takım arkadaşlarını bulma, fırsatlar oluşturma ve goller belirleme konusunda dünyanın en iyi 3 oyuncusundan biri. Onu savunmak hiç kolay değil. Macaristan'ın onu İskoçlardan daha iyi savunacak bir planı olacak ama Toni çözüm bulabilecek kadar akıllı. Yarın büyük bir etkiye sahip olacak." ifadelerini kullandı.

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