Ajaxlı futbolcu 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

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Ajaxlı futbolcu Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 27.03.2020
Ajaxlı futbolcu Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

İstanbul

Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı.

Abdelhak Nouri'nin kardeşi Abderrahim, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Evde kaldığından beri daha iyiye gidiyor. Aile ortamında olduğunun farkında ve artık komada değil. Tamamen uyanık durumda. Yemek yiyor, hapşırıyor, uyuyor. Yalnızca yatağından çıkamıyor. Hayatını sürdürebilmek için bize bağlı durumda. Bazen bir şeyleri onaylamak için kaşlarıyla veya gülümseyerek bizimle iletişim kuruyor. Bazen de çok duygusallaşıyor ama çoğu zaman gülümsüyor, bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Nouri, Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir anda yere yığılmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. 22 yaşındaki Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulmuştu.




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