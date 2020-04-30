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Agüero'dan koronavirüs açıklaması: Futbolcuların birçoğu korkuyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero, koronavirüs salgını nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını söyledi.

Abdulkadir Karakaya   | 30.04.2020
Agüero'dan koronavirüs açıklaması: Futbolcuların birçoğu korkuyor

Ankara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını belirtti.

Agüero, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, antrenmanlara başlayacakları yönünde kendilerine bilgi verildiği ancak maçlara ne zaman başlayacaklarının kesinleşmediğini kaydetti.

Sosyal izolasyona dikkat ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Semptom göstermeyen ancak hastalığı taşıyan insanlar var. Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz. Futbolcuların birçoğu korkuyor çünkü çocukları ve aileleri var." ifadelerini kullandı.

Futbola döndüklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Arjantinli yıldız, "Birisi hastalandığında hemen 'orada ne oluyor' diye düşüneceğiz. Oldukça gergin bir ortam olacak. Umarım en kısa zamanda aşı bulunur ve bütün bunlar sona erer." yorumunu yaptı.

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