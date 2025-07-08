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Dünya

Katalonya'da orman yangınları 18 bin kişinin yaşamını olumsuz etkiledi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde devam eden orman yangınları, 18 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Katalonya'da orman yangınları 18 bin kişinin yaşamını olumsuz etkiledi

Ankara

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre, Katalonya'daki yangınlar nedeniyle 3 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

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Yangınlar, 18 bin bölge sakininin yaşamını olumsuz etkiledi. Yetkililer, halkın evlerinden çıkmaması yönünde talimat verdi.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Salvador İlla, yangınlar nedeniyle dört kişinin hafif yaralandığını, bir itfaiyecinin ise sıcak çarpması geçirdiğini açıkladı.

Yetkililer, saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangından yükselen dumanlar ise yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Alicante kentine kadar ulaştı.

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