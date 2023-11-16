Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak
13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.
Ankara
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.
Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.
Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:
Büyükler Tek Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz Bal
Büyükler Erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak
Büyükler Çiftler: Nil Deniz Bal, Can Derviş
Büyükler Trio: Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak
Büyükler Grup: Ayşe Begüm Onbaşı, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak
Büyükler Aerodans: Ahmet Çoruh, Sude Sözcü, Seda Göz, Taha Afşar, Okay Arsan, Selin Sürüm, İrem Şahinkanat, Asena Bilge Burhan
Gençler Tek Kadınlar: Selin Özermiş, Ekin Zeren Fırat
Gençler Tek Erkekler: Göktürk Balcı
Gençler Çiftler: Göktürk Balcı, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç
Gençler Trio: İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı
Gençler Grup: Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay
Gençler Aerodans: Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu, Narin DoğanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.