Ekonomi

Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, geçen yıl küresel daralma ve jeopolitik risklere rağmen 2 milyon 344 bin 528 ton buğday unu ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hatice Özdemir Tosun  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor

Antalya

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, geçen yıl küresel daralma ve jeopolitik risklere rağmen 2 milyon 344 bin 528 ton buğday unu ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "2026 yılında ihracat performansımızı yukarı taşımayı ve 3 milyon tonluk hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çakmak, TUSAF tarafından "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım" ana temasıyla Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, programda iklim dayanıklılığı ve tarımsal üretim, ticaretin geleceği ve yeni pazar dinamiklerinin ele alındığını söyledi.

Tarım politikalarındaki dönüşüme ve iklim krizinin üretim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Çakmak, "Küresel ticarette yaşanan daralma, finansmana erişimdeki zorluklar ve bölgesel jeopolitik gelişmelere rağmen sektör üretim ve ihracat kapasitesini korudu. 2025 yılında 2 milyon 344 bin 528 ton ihracat gerçekleştirdik. İç piyasada arz güvenliğini kesintisiz sağlarken dış pazarlardaki varlığımızı da sürdürdük. Türk un sanayisinin üretim kapasitesi, lojistik gücü ve pazar çeşitliliği bu süreci yönetmemizde belirleyici oldu." diye konuştu.

Çakmak, bu yıl küresel tahıl piyasalarında yeni dengelerin oluştuğu ve ticaret koridorlarının yeniden şekillendiği bir döneme girildiğine işaret ederek, "2026 yılında ihracat performansımızı yukarı taşımayı ve 3 milyon tonluk hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. 12 milyon tonluk dünya ihracat pazarındaki payımızı yüzde 25'in üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Türk unu, güçlü markalarıyla küresel rekabette öne çıkıyor

Suriye başta olmak üzere ba­zı pazarlarda güçlü ihracat artı­şı yaşandığını ve bu artışın hız­lanarak devam edeceğini belir­ten Çakmak, "2025 yılında yaklaşık 18 bin ton seviyesinde olan Suriye ihracatımız, 2026 itibarıyla aylık 55-65 bin ton bandına yükseldi. Mısır başta olmak üzere güçlü üretici ülkelerle yoğun bir rekabet içindeyiz. Türk unu, güçlü markalarıyla bu rekabette öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üretimde hedef 20 milyon ton

Çakmak, bu yıl sektörün kapasitesinde bir düşüş beklemediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekim ayında yağışlar düşük seyretmişti ancak ocak ayından itibaren tüm bölgelerimiz ciddi yağış aldı. Bahar yağmurlarının da olumlu seyretmesi halinde bu yıl üretimde 20 milyon tonun üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz. Uygun koşullar oluşursa 3,5 milyon ton ihracat seviyesini de aşabiliriz. Önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye genelinde önemli bir dönüşüm hayata geçirilecek. Ekmek üretiminde kullanılan unun yüzde 40'ı tam buğday unundan oluşacak. Devletimizin belirlediği bu oran doğrultusunda ekmeklerin besin değeri daha yüksek olacak."

