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Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.

Koray Kılıç  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi

Adana

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, yaptığı görüşme sonucu teknik direktörlük konusunda Mustafa Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 18 Ocak'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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