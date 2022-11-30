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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

ABD son 16 turuna yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan B Grubu üçüncü maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti.

Hilmi Sever   | 30.11.2022
ABD son 16 turuna yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu

Ad Dawhah

Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten ABD, grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. ABD son 16 turunda, A Grubu'nu lider bitiren Hollanda ile eşleşti.

Hollanda ile ABD, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Khalifa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

İran ise 3 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.

Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmada, son 16 turuna çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan ABD'li oyuncular hücumu düşünerek maça başladı. İranlı futbolcular ise rakibini daha çok kendi yarı sahasında karşılamayı tercih etti.

Mücadelede ilk etkili atak ABD'den geldi. 28. dakikada İran savunmasından seken top yükseklik kazandı, ceza sahasında uygun pozisyondaki Weah kafayı vurdu top kaleci Beiranvand'da kaldı.

ABD, 38. dakikada öne geçti. Sol kanattan McKennie'nin arka direğe yaptığı ortayı Dest kafa ile altıpas içine indirdi. Pulisic yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ABD daha kontrollü bir oyun ortaya koydu. İran'ın ise hücumda etkili olmak istedi ancak net fırsatlar yakalamakta zorlandı.

Mücadelenin 65. dakikasında İran beraberlik şansını kullanamadı. Sağ kanattan ABD ceza sahasına giren Gholizadeh'in altıpasa paralel gönderdiği topa Ghoddos gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İran'ın kalan dakikalardaki çabası da sonuç vermedi ve ABD sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Liberya Devlet Başkanı George Weah da ABD Milli Takımı'nda forma giyen oğlu Tim Weah'ı izlemek için tribünde yer aldı.

Al Thumama Stadı'ndaki karşılaşmayı 42 bin 127 kişinin izlediği açıklandı.


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