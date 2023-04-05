Dolar
19.25
Euro
20.99
Altın
2,021.06
ETH/USDT
1,909.90
BTC/USDT
28,257.00
BIST 100
4,919.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki hedefi galibiyet

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Galibiyeti maksimum farkla almamız gerekiyor ki Belgrad'da nispeten daha rahat bir pozisyonda maçı oynayalım. Tek hedefimiz var galip gelmek." dedi.

Gültekin Yetgin  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki hedefi galibiyet Fotoğraf: Gültekin Yetgin - AA

Giresun

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Giresun'da Sırbistan ile yapacağı 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçını farklı kazanarak, avantaj elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda 7 Nisan Cuma günü oynanacak maçla ilgili bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıç, Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekibi Görele Belediyespor dolayısıyla Giresun'un hentbola yakın bir kent olduğunu söyledi.

Kılıç, Giresun'daki tesisleri ziyaret ettiğini dile getirerek, "Tam bir hentbol mabedi olmuş. İnşallah 7 Nisan'daki maçta da seyirciler, Çotanaklar da orada olacaklar, salonu dolduracaklardır. Çünkü bizim için bu maç çok önemli, tarihimizde ilk defa dünya şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edebiliriz." dedi.

İki maçlık bir periyot olduğunu anımsatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giresun'daki maçta alacağımız sonuç Belgrad'da oynayacağımız maçı çok etkileyecek. Bu nedenle seyircilere çok iş düşüyor, onları maça davet ediyoruz. Ramazan'a denk geliyor ama yine belediyemiz, valiliğimiz organize etmişler maçtan sonra bir iftar organizasyonu da var. İnşallah orada el birliğiyle bir ilke imza atmak üzere Giresun'da bir tarih yazmak istiyoruz. Başarılı olursak da Dünya Şampiyonası finallerine gideceğiz."

Kılıç, güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Almanya'da, Romanya'da, İsveç'te, Danimarka'da oynayan oyuncularımız var. Onun haricinde şu anda ligimizde çok önemli kulüplerde spor hayatını devam ettiren oyuncularımız var. Teknik ekibimizle Giresun'umuzda bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Günlük maç performanslarının önemine işaret eden Kılıç, "O gün iyi olan kazanacak, tabii biz arkamızda seyirci desteğimizle artı bir avantajlıyız. Galibiyeti maksimum farkla almamız gerekiyor ki Belgrad'da nispeten daha rahat bir pozisyonda maçı oynayalım. Tek hedefimiz var galip gelmek." açıklamasında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu
Bakan Özer, depremzede öğretmenlerle İstanbul'da bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bu saldırıları durdurması gerekiyor

Benzer haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki hedefi galibiyet

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki hedefi galibiyet

AB: Kosova ve Sırbistan normalleşme yolunda ilk adımı attı

Antrenör polisler, geleceğin şampiyon adaylarını yetiştiriyor

Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Depremzede hentbolcu annenin minik oğlu Yiğit Efe, takımın maskotu oldu

Depremzede hentbolcu annenin minik oğlu Yiğit Efe, takımın maskotu oldu
Adıyamanlı depremzede sporcu, hentbola Şanlıurfa'da devam edecek

Adıyamanlı depremzede sporcu, hentbola Şanlıurfa'da devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet