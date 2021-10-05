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A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Hilmi Sever   | 05.10.2021
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı

istanbul

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Stefan Kuntz, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Kuntz, milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Berkan Kutlu ile de kısa bir süre özel olarak görüştü


Cengiz Ünder ve Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmana katılmadı. Aday kadroya sonradan çağırılan Halil Dervişoğlu ise idmanda yer aldı.

İdmanda, iki gruba ayrılan futbolcular el topu oynadı. Kaybeden takım şınav çekme cezası aldı. Geçiş hücumları üzerine yapılan çalışmalarla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kuntz'tan uyarılar

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

Kuntz, savunma çıkışlarında dikkatli olmalarını söylediği oyuncularından yakın oynamalarını ve topu hızlı ters kanata göndermelerini de istedi.

Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

Ay-yıldızlı takım, hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak sürdürecek.


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