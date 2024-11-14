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A Milli Futbol Takımı kadrosuna Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım çağrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın dünkü idmanında sakatlanan Deniz Gül'ün yerine aday kadroya Bertuğ Yıldırım davet edildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
A Milli Futbol Takımı kadrosuna Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım çağrıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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