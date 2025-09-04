Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı mağlup etti Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Tiflis

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

Mert Müldür yine ilk golü attı

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan deplasmanındaki ilk golü, 3. dakikada Mert Müldür'den geldi.

Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin ilk golünü yine Mert Müldür atmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 2 gol

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan filelerini 2 kez havalandırdı.

Ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi olan Kerem, 41 ve 52. dakikalarda topu ağlara yolladı. Kerem'in ikinci golü öncesinde pası veren isim Yunus Akgün oldu.

Kerem, A Milli Takım'da çıktığı 45. maçta gol sayısını 14'e yükseltti.

Milli takım 71. dakikada 10 kişi kaldı

A Milli Futbol Takımı, 71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Orta sahada yaşanan top kapma mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'ın Kochorashvili'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Davide Massa, VAR uyarısının ardından saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve Barış Alper'e kırmızı kartını gösterdi.

Bu pozisyona şiddetli itirazda bulunan Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol de kırmızı kart gördü.

