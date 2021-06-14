Euro
10.26
Dolar
8.47
BIST 100
1,454.25
Altın
1,866.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hilmi Sever   | 14.06.2021
A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bakü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki hazırlıklarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı basına kapalı gerçekleştirildi.

Dünkü antrenmanda takımdan ayrı salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş da bugünkü çalışmada yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmanı A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
İngiltere'de Kovid-19 tedbirlerinin tamamen kaldırılması kararı 4 hafta ertelendi

Benzer haberler

EURO 2020'de E Grubu ilk maçında golsüz beraberlik

EURO 2020'de E Grubu ilk maçında golsüz beraberlik

A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Slovakya EURO 2020'ye galibiyetle başladı

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız
Avrupa Şampiyonası ev sahiplerinden İskoçya Çekya'dan puan alamadı

Avrupa Şampiyonası ev sahiplerinden İskoçya Çekya'dan puan alamadı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok