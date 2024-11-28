A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.
İstanbul
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra
Takım
Puan
Değişim
1
Arjantin
1867,25
-16,25
2
Fransa
1859,78
-0,07
3
İspanya
1853,27
+8,94
4
İngiltere
1813,81
+5,98
5
Brezilya
1777,85
-8,52
6
Portekiz
1756,12
+3,44
7
Hollanda
1747,55
-0,69
8
Belçika
1740,62
-20,65
9
İtalya
1731,51
+2,11
10
Almanya
1703,79
+0,2