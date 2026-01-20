Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.

İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.

Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1877,18-
2Arjantin1873,33-
3Fransa1870-
4İngiltere1834,12-
5Brezilya1760,46-
6Portekiz1760,38-
7Hollanda1756,27-
8Fas1736,57+3
9Belçika1730,71-1
10Almanya1724,15-1
