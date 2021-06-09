A Milli Futbol Takımı Almanya kampını tamamladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Almanya'da kamp yapan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.
#BizimÇocuklar @EURO2020 hazırlıklarının Almanya etabını yaptığı son antrenmanla tamamladı...🇹🇷 #BizimÇocuklar #HereWeCome #EURO2020 pic.twitter.com/WLbT3NzZXf— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021
Bu antrenmanla Almanya kampındaki son çalışmasını yapan ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.
Milliler, Roma'da EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağı maç için kamp yapacağı otele yerleşecek.
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Kamp yapılan otelden ayrılan A Millî Takımımız tekrar dönmek üzere Roma’ya hareket ediyor... 🇹🇷 #BizimÇocuklar #EURO2020 #HereWeCome pic.twitter.com/QTThJx4ZP4— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021