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A Milli Futbol Takımı Almanya kampını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Almanya'da kamp yapan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süha Gür   | 09.06.2021
A Milli Futbol Takımı Almanya kampını tamamladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.

Bu antrenmanla Almanya kampındaki son çalışmasını yapan ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.

Milliler, Roma'da EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağı maç için kamp yapacağı otele yerleşecek.

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