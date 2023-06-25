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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Ligi şampiyonu oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek, şampiyon oldu.

Fatih Gazioğlu  | 25.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Ligi şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye, bu sonuçla organizasyondaki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım, final oynadığı için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

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