Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Spor, Dünyadan Spor

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, yarın final maçında Azerbaycan ile karşılaşacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, yarın final maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.

Fatih Çakmak  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, yarın final maçında Azerbaycan ile karşılaşacak Fotoğraf: tvf.org.tr

Riyad

Grubu 4'te 4 yaparak lider tamamlayan Kadın Milli Voleybol Takımı, grup ikincisi Azerbaycan ile yarın saat 15.00'te Boulevard SEF Arena'da karşı karşıya gelecek.

Riyad'da tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini set vermeden mağlup eden milli takım, namağlup finale yükseldi.

Kadın Milli Voleybol Takımı'nın grup maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye-Afganistan: 3-0

Türkiye-İran: 3-0

Türkiye-Azerbaycan: 3-0

Türkiye-Tacikistan: 3-0

