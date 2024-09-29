50. Berlin Maratonunu Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha kazandı
50. Berlin Maratonunu, Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha ilk sırada tamamladı.
Berlin
Organizasyonda 24 yaşındaki sporcu, 42.195 kilometrelik parkurda 2:03:17'lik derecesiyle birinci oldu.
Maratonu Megesha'nın ardından Kenyalı Cybrian Kotut ikinci, Etiyopyalı Haymanot Alew, üçüncü sırada bitirdi.
Kadınlarda Etiyopya'dan Tigist Ketema, 2:16:41 saatlik derecesiyleilk sırayı aldı.
Dünya rekorunun 2022'deki 2:01:09'luk derecesiyle Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'ye ait maratona 161 ülkeden rekor sayıda 58,212 koşucu kayıt yaptırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.