25. Avrupa Atletizm Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak
Türkiye'yi organizasyonda 39 sporcu temsil edecek. Organizasyonun ilk gününde 12 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Ankara
25. Avrupa Atletizm Şampiyonası, Almanya'nın Münih kentinde yarın başlayacak.
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih Olimpiyatları’nın 50. yılına denk gelen ve 48 ülkeden bin 540 atletin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 39 sporcu temsil edecek.
Şampiyonanın ilk gününde Türkiye’den maratonda Ömer Alkanoğlu ve Polat Kemboi Arıkan, sırıkla atlamada Buse Arıkazan, güllede Emel Dereli, Pınar Akyol ve Alperen Karahan, disk atmada Özlem Becerek, 100 metrede Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Kayhan Özer, üç adımda Necati Er ve 10,000 metre kadınlar finalinde Yasemin Can, yarışacak.
Yarışmalar, TRT Spor Yıldız’dan ve European Athletics’in web sitesi üzerindeki Eurovision kanallarından canlı izlenebilecek.
Münih 1972 Olimpiyatları’nın yapıldığı Olympiapark’ta düzenlenecek şampiyonaya 20 kez katılan Türkiye, bu organiazsyonlarda 11 altın, 8 gümüş, 9 bronz madalya elde etti.
Türkiye, 2016 yılında 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz, 2018 Berlin’de ise 1 altın 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanmıştı.
Atletizm milli kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar:
800 metre: Ekaterina Guliyev
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan
5000 metre ve 10,000 metre: Yasemin Can
Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman
3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Ruken Tek
Üç adım atlama: Gizem Akgöz, Tuğba Danışmaz
Cirit atma: Eda Tuğsuz
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal
Erkekler:
100 metre: Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer
200 metre: Ramil Guliyev
10,000 metre: Aras Kaya
Maraton: Ömer Alkanoğlu, Polat Kemboi Arıkan
3000 metre su engelli: Hilal Yego
110 metre engelli: Mikdat Sevler
400 metre engelli: Yasmani Copello, İsmail Nezir
Yüksek atlama: Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Üç adım atlama: Necati Er
Gülle atma: Alperen Karahan
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Cirit atma: Emin Öncel
20 kilometre yürüyüş: Abdülselam İmuk, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz
4×100 metre: Ertan Özkan
4×400 metre: Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Batuhan Altıntaş
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