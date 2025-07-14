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Spor

Türkiye şampiyonu milli atlet Muhammed Miraç'ın hedefi EYOF'ta şampiyonluk

Milli atlet Muhammed Miraç Şahin,"Sezon başından bu yana Makedonya'da yapılacak EYOF için çalıştık. Orada da bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." dedi.

Muhammed Kısır  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Türkiye şampiyonu milli atlet Muhammed Miraç'ın hedefi EYOF'ta şampiyonluk Fotoğraf:Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Türkiye şampiyonu 15 yaşındaki milli atlet Muhammed Miraç Şahin, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini hedefliyor.

Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç, 10 yaşındayken, ilkokuldaki beden eğitimi öğretmeni Ramazan Fatih Efe'nin yürüttüğü yetenek taramaları sırasında keşfedildi.

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İki yıl önce de beden eğitimi öğretmeni ve eski milli atlet Handan Koçyiğit'le tanışan Şahin, yürüyüş dalındaki 4 Türkiye şampiyonluğunun ardından artık gözünü uluslararası başarılara dikti.

Muhammed Miraç, Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek EYOF için antrenmanlarını sürdürüyor.

"EYOF'ta yarışmak için heyecanlanıyorum."

Muhammed Miraç, AA muhabirine, hedeflerine çok çalışarak kısa sürede ulaştığını söyledi.

Milli takıma küçüklüğünden beri seçilmek istediğini ve büyük sporculara özendiğini dile getiren Muhammed Miraç, şöyle konuştu:

"'Türkiye'de hiç rakibim olmasın' diye düşünüyordum. Allah'ın izniyle de o hedefimi gerçekleştirmeye doğru gidiyorum. Günde 3 saat, çift antrenman olduğunda ise sabah ve akşam olmak üzere toplam 5 saat çalışıyoruz. Handan hocam antrenmanlar nerede derse oraya gidiyorum. Yer ve zaman bizim için fark etmiyor. Hocamın emeğini boşa çıkarmamak için çalışıyorum. Hocamla EYOF'ta şampiyonluk elde edeceğiz. Sezon başından bu yana Makedonya'da yapılacak EYOF için çalıştık. Orada da bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. EYOF'ta yarışmak için heyecanlanıyorum."

Antrenör Koçyiğit: "İnşallah Üsküp'ten madalyayla döneceğiz."

Antrenör Handan Koçyiğit ise sporcusu Muhammed Miraç'ın antrenmanlarını aksatmadığını ve EYOF'ta madalya kazanmak için disiplinli çalıştığını ifade etti.

Muhammed Miraç'ın Üsküp'ten madalyayla döneceğine inandığını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"20-26 Temmuz'da Makedonya'nın Üsküp şehrinde yapılacak gençlik olimpiyatlarına katılacağız. En son 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu ve beni gururlandırdı. İnşallah Üsküp'te madalya alarak daha çok gururlandıracak. Yarışmamıza az kaldı, yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Miraç da madalya kazanmak istiyor. Hedefimiz de madalya olduğu için durmadan azimle çalışıyoruz. İnşallah Üsküp'ten madalyayla döneceğiz."

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