Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.40
BTC/USDT
67,863.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, liderliğini sürdürdü

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

Mutlu Demirtaştan  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, liderliğini sürdürdü

Milano

İtalya'daki oyunların 15. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 40 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oyunlarda 15. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç18111140
2ABD1112932
3Hollanda107320
4İtalya1061430
5Fransa89623
6Almanya79824
7İsviçre68620
8İsveç66416
9Avusturya58518
10Japonya571224
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AFAD akredite ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da iftar programında buluştu
Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, liderliğini sürdürdü

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, liderliğini sürdürdü

Norveç, ABD'nin martta yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini duyurdu

Norveç, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Irak'taki askerlerini geri çekti

Epstein ile bağlantısı gerekçesiyle Norveçli eski diplomat Rod-Larsen sorguya alındı

Epstein ile bağlantısı gerekçesiyle Norveçli eski diplomat Rod-Larsen sorguya alındı
Milli sporcular, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda derece elde edemedi

Milli sporcular, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda derece elde edemedi
Milli sporcular, alp disiplini, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada mücadele edecek

Milli sporcular, alp disiplini, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada mücadele edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet