Dolar
18.61
Euro
18.57
Altın
1,676.88
ETH/USDT
1,577.70
BTC/USDT
20,755.00
BIST 100
4,307.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Ekvador

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ekvador Milli Futbol Takımı, turnuvada ikinci kez gruplardan çıkmaya çalışacak.

Emre Doğan   | 07.11.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Ekvador Fotoğraf: fifa.com

İstanbul

Hollanda, Katar ve Senegal ile A Grubu'nda yer alan Ekvador'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro'nun çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Elemelerde çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, hanesine yazdırdığı 26 puanla Katar 2022 biletini aldı.

Eleme müsabakalarında, Ekvador'un fileleri 27 kez havalandırdı ve kalesinde 19 gol gördü.

Sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Arjantin-Ekvador: 1-0

Ekvador-Uruguay: 4-2

Bolivya-Ekvador: 2-3

Ekvador-Kolombiya: 6-1

Brezilya-Ekvador: 2-0

Ekvador-Peru: 1-2

Ekvador-Paraguay: 2-0

Ekvador-Şili: 0-0

Uruguay-Ekvador: 1-0

Ekvador-Bolivya: 3-0

Venezuela-Ekvador: 2-1

Kolombiya-Ekvador: 0-0

Ekvador-Venezuela: 1-0

Şili-Ekvador: 0-2

Ekvador-Brezilya: 1-1

Peru-Ekvador: 1-1

Paraguay-Ekvador: 3-1

Ekvador-Arjantin: 1-1

Puan durumu:

TakımOGBMAYAv.Puan
Brezilya17143-4053545
Arjantin17116-2781939
Uruguay188462222-28
Ekvador187562719826
Peru187381922-324
Kolombiya185852019123
Şili185491926-719
Paraguay183781226-1416
Bolivya1843112342-1915
Venezuela1831141434-2010

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia olacak.

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, turnuvada Ekvador'a en fazla katkı sağlaması beklenen isim olarak görülüyor.

"Ekvador Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Valencia, eleme müsabakalarında 4 kez fileleri havalandırdı. Enner Valencia'nın yanı sıra elemelerde 6 gol kaydeden Michael Estrada da Ekvador'un 2022 Dünya Kupası bileti almasında önemli rol oynadı.

Bu 2 oyuncun yanı sıra, savunmada Piero Hincapie ve Pervis Estupinan, orta sahada Moises Caicedo ve hücumda Gonzalo Plata, Güney Amerika ekibinin turnuvada güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Ekvador Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3 kez mücadele etti.

Turnuvada 2002 ve 2014'te gruptan çıkamayan Güney Amerika temsilcisi, 2006'da ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyon tarihinde toplam 10 maç yapan Ekvador, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ekvador'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

Maç takvimi

Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı/Al Khor)

25 Kasım Cuma:

19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)

29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador-Senegal (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
Alanya'da denizde hortum oluştu
Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda
Altun: Kristersson'un Ankara ziyareti İsveç'in NATO üyeliği açısından tarihi bir fırsat olarak görülmeli
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Senegal

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Senegal

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Ekvador

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Katar

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Hollanda

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Hollanda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet