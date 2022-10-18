Dolar
18.59
Euro
18.29
Altın
1,652.79
ETH/USDT
1,323.00
BTC/USDT
19,523.00
BIST 100
3,868.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turist öldü, 3 turist yaralandı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde 3 milyona yakın bilet satıldı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bilet satışlarında 3 milyona yaklaşıldığı bildirildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.10.2022
2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde 3 milyona yakın bilet satıldı

Ankara

FIFA'dan yapılan açıklamada, Ortadoğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek 20 Kasım'da başlayacak turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğu belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin organizatörler tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında ise yoğun ilgi nedeniyle fazladan 30 bin otel odasının hazır hale geldiği belirtildi.

Bugüne kadar 2,89 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya olduğu da ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemiz Avrupa'da beşinci dumansız hava sahasına sahip ülke konumuna erişmiştir
Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı
İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek
Emine Erdoğan: Michelin Rehberi'nde 53 Türk restoranının yer alması mutfağımız için evrensel bir pencere niteliğinde
Hukuk uzmanlarından, basın sektörünün dijital dünyadaki telif sorununa 'kanuni düzenleme' çağrısı

Benzer haberler

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde 3 milyona yakın bilet satıldı

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde 3 milyona yakın bilet satıldı

Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Katar'da gazete manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü

Katar Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ortak vizyona övgü

Katar Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ortak vizyona övgü
TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı
Katar, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyor

Katar, dünyanın farklı bölgelerindeki gerilimi azaltmak için Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet