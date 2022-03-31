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2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Mutlu Demirtaştan   | 31.03.2022
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 19.00'da başlayacak.

Kurayı, futbol dünyasından Carli Lloyd, Jermaine Jenas, Samantha Johnson, Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill gerçekleştirecek.

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Torbaların bugün açıklanacak FIFA dünya sıralamasıyla netleşeceği Dünya Kupası'nda Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek. Son üç takım ise play-off'larla belirlenecek.

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