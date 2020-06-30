Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi

Afrika Futbol Konfederasyonu, Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.

Abdulkadir Karakaya   | 30.06.2020
2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi

Ankara

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.

CAF'tan yapılan açıklamada, 2021'deki turnuvanın 2022'nin ocak ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarı final aşamasında ertelenen CAF 2020 Şampiyonlar Ligi maçlarının tek maç eleme usulüyle Kamerun'da, Konfederasyon Kupası karşılaşmalarının ise Fas'ta oynanacağı belirtildi.

2020 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın ise iptal edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 730'a çıktı
Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 355'e çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi

2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı
Türk araştırmacıların 'evden akciğer fonksiyon testi' teknolojisine büyük yatırım

Türk araştırmacıların 'evden akciğer fonksiyon testi' teknolojisine büyük yatırım