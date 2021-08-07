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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yarın tamamlanacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, yarın yapılacak yarışlar ve kapanış töreniyle tamamlanacak.

Ercan Doğan   | 07.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yarın tamamlanacak

Tokyo

Açılış seremonisi 23 Temmuz'da yapılan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, yarın son bulacak.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyatlarda yarın atletizmde erkekler maraton final yarışı yapılacak. Voleybolda ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Basketbolda kadınlar altın madalya karşılaşmasının yapılacağı Tokyo 2020, su topu maçları, pist bisikleti, ritmik cimnastik ile boks müsabakalarına sahne olacak.

Birçok farklı branşta 11 binden fazla sporcunun madalya mücadelesi verdiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, gerçekleştirilecek kapanış töreniyle tamamlanacak.

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