2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 219'a yükseldiği bildirildi.
Tokyo
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında 5 turnuva yetkilisi, 3 gönüllü, 14 sözleşmeli çalışan bulunuyor.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.