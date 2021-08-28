Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,238.70
BTC/USDT
48,930.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “2. Orman Yangınları Çalıştayı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 219'a yükseldiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.08.2021
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 5 turnuva yetkilisi, 3 gönüllü, 14 sözleşmeli çalışan bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti
ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

Benzer haberler

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı

Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 184'e çıktı

Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a çıktı

Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a çıktı
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL genişletiliyor

Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL genişletiliyor
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi: Paralimpik Oyunları'nda Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi: Paralimpik Oyunları'nda Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak