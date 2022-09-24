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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi.

Yunus Kaymaz   | 24.09.2022
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı Fotoğraf: ISABELLA BONOTTO/AA

İstanbul

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İtalya-İngiltere: 1-0

Almanya-Macaristan: 0-1

B Ligi

3. Grup:

Finlandiya-Romanya: 1-1

Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

C Ligi

4. Grup:

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

Estonya-Malta: 2-1

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