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Dünya

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda Zafer Planı'nı sunacağını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 12 Ekim'de Almanya'nın Ramstein kentinde yapılacak "Ukrayna Savunma Temas Grubu" toplantısında, Zafer Planı'nı ve savaşın adil bir şekilde sona ermesi için net ve somut adımları sunacaklarını bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Zelenskiy, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda Zafer Planı'nı sunacağını bildirdi

Kiev

Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada, haftaya Almanya'nın Ramstein kentinde yapılacak toplantıya hazırlandıklarını belirtti.

25'incisi düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının, lider düzeyindeki ilk toplantı olacağına dikkati çeken Zelenskiy, "Savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Zafer Planı'nı, net ve somut adımları sunacağız. Rusya'nın saldırganlığını durdurabilecek şey ortakların kararlılığı ve Ukrayna'nın güçlenmesidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin 26 Eylül'de ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede takdim ettiği Zafer Planı'nın detayları henüz kamu ile paylaşılmadı ancak yerel basındaki haberlerde planın, "güvenlik, jeopolitik konum, askeri destek, ekonomik destek ve Batı'dan gelen silahlara uygulanan sınırlamaların kaldırılması veya Batı'nın sağladığı silahlarla Rusya'daki askeri hedefleri vurma izni" gibi maddeleri içerdiği belirtilmişti.

Ramstein toplantısı NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları düzeyinde yapılırken toplantının 12 Ekim'de ilk defa bu ülkelerin liderleri düzeyinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

"Ramstein formatı" olarak da bilinen Ukrayna Savunma Temas Grubu, Rus saldırganlığına karşı savaşan Ukrayna’yı destekleme çabalarını koordine etmeyi amaçlıyor.

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