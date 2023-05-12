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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Ukrayna ordusu, doğu cephesinde Rusları bazı yönlerde geri püskürttü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin doğu cephesinde Rus birliklerini bazı yönlerde geri püskürttüğünü bildirdi.

Ekip  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Zelenskiy: Ukrayna ordusu, doğu cephesinde Rusları bazı yönlerde geri püskürttü

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkomutanlık Karargahı Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, Ukrayna Kara Kuvvetleri ve Doğu Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’in konuştuğunu aktaran Zelenskiy, “Birlikleri büyük çabayla düşmanı durduran ve hatta onları bazı yönlerde geri püskürten Sırskiy’in raporunu dinledik.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, toplantıda, Tavriya, Odessa, Kuzey bölgeleri savunma güçleri komutanlarının da ilgili cephelerdeki güncel duruma ilişkin bilgi verdiğini, bu bölgelerin kontrol altında olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Ukrayna ordusunun öncelikli ihtiyaçlarını belirlediklerine işaret eden Zelenskiy, “Yeni oluşturulan tugayların teçhizat ve mühimmatla donatılmasına ilişkin bilgi aldık.” dedi.

Zelenskiy, toplantıda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve diğer bakanların önemli raporlar sunduğunun altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, mühimmat ve füze tedarikiyle ilgili tüm uzun vadeli anlaşmaları da kontrol ettiklerini kaydetti.

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