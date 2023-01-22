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Dünya

Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı hep birlikte kazanacaklarını belirterek, "Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 22.01.2023
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür

Kiev

Zelenskiy, "Ukrayna Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, vatandaşlarını birlik içinde olmaya davet etti.

Bağımsızlık ve toprak bütünlüğü için halkın birlik olmasının önemine dikkati çeken Zelenskiy, "Gerçek birlik sağlanamazsa bağımsızlık kaybedilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, geçen yıl 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığını hatırlatarak, ülkesinin toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması için mücadele verdiklerini kaydetti.

Ukraynalıların bugün ülkenin her bölgesini savunmak için savaştığını dile getiren Zelenskiy, "Bu sadece iki kıyının birleşmesi değil, milyonlarca insanın birliğidir. Bu, tüm topraklarımızın birliğidir. Biz hep birlikte kazanacağız ve tüm Ukrayna zaferin sesini duyacak. Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

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