Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,328.70
BTC/USDT
105,320.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Konya’nın Selçuklu ilçesinde üç katlı binada göçük meydana geldi
logo
Dünya

Zelenskiy: Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in manipüle etmek istediğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Zelenskiy: Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus lideri Putin'in, aslında savaşı sürdürmek istediğini ve bu konu ile dünya liderlerini manipüle etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"(Putin) Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa ulaşma isteğini manipüle etmek istiyor. Rusların bundan sonra hiçbir manipülasyonunun başarılı olmayacağından eminim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 13 bin 980 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Türkiye'den Endonezya’daki sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti
Konya'da 3 katlı bina çöktü

Benzer haberler

Zelenskiy: Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor

Zelenskiy: Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor

Beyaz Saray: İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes uzatılmalı

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınına karışan "Oath Keepers"ın lideri Rhodes'a Washington'a giriş yasağı

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu
Rusya: Ukrayna ve Batı’dan barış müzakereleri konusunda somut adım yok

Rusya: Ukrayna ve Batı’dan barış müzakereleri konusunda somut adım yok
ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'e silah ambargosu çağrısını yineledi

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'e silah ambargosu çağrısını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet