Zelenskiy: Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Putin manipüle etmek istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşma isteğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in manipüle etmek istediğini söyledi.
Kiev
Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Rus lideri Putin'in, aslında savaşı sürdürmek istediğini ve bu konu ile dünya liderlerini manipüle etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
"(Putin) Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa ulaşma isteğini manipüle etmek istiyor. Rusların bundan sonra hiçbir manipülasyonunun başarılı olmayacağından eminim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.