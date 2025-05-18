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Dünya

Zelenskiy, Trump'a mektup göndererek savunma ve ticaret alanlarında işbirliği teklif etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklif ettiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Zelenskiy, Trump'a mektup göndererek savunma ve ticaret alanlarında işbirliği teklif etti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin bugün Vatikan'da bir araya geldiği anımsatıldı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı hatırlatılan açıklamada, ayrıca tarafların ABD-Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının uygulanması hakkında konuştukları belirtildi.

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Açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

Görevine başlayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için düzenlenen törene katılmak üzere Vatikan'da bulunan Zelenskiy ile Vance bugün bir araya gelmişti.

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