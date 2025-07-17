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Dünya

Zelenskiy, Sviridenko'nun Ukrayna Başbakanı olarak atanmasıyla ilgili dilekçeyi parlamentoya sundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasıyla ilgili parlamentoya dilekçe sunduğu bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Zelenskiy, Sviridenko'nun Ukrayna Başbakanı olarak atanmasıyla ilgili dilekçeyi parlamentoya sundu

Kiev

Ukrayna Parlamentosunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna hükümetinde yapılacak değişikliklerle ilgili parlamentoya dilekçeleri sundu.

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Açıklamada, Zelenskiy'nin, Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Yulia Sviridenko'nun başbakanlığa atanmasıyla ilgili parlamentoya dilekçe sunduğu belirtildi.

Parlamentonun açıklamasına göre, Zelenskiy ayrıca, kabinede planlanan değişiklikler nedeniyle görevinden istifa eden eski başbakan Denis Şmigal'ın da savunma bakanı olarak atanmasına ilişkin parlamentoya ayrı bir dilekçe sundu.

Zelenskiy, Sviridenko'ya başbakanlık görevini teklif etmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 14 Temmuz'da Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın ekonomik imkanlarını güçlendirecek ve yerli silah üretimini artıracak konular üzerinde de durduklarını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu nedenle, Ukrayna'daki yürütme organının (hükümet) dönüşümüne başlıyoruz. Yulia Sviridenko'nun Ukrayna hükümetine liderlik etmesini ve çalışmalarını önemli ölçüde güncellemesini önerdim. Yeni hükümetin eylem programının yakın gelecekte sunulmasını dört gözle bekliyorum."

Zelenskiy aynı gün yaptığı diğer bir açıklamasında da başbakan Denis Şmigal'ın savunma bakanı olarak görevine devam etmesini uygun gördüğünü ifade etmişti.

Yulia Sviridenko

Çernigiv’de 25 Aralık 1985’te doğan Sviridenko, 2008 yılında Kiev Ticaret ve Ekonomi Üniversitesinden mezun oldu.

Söz konusu üniversitede "Tekel Karşıtı Yönetim" alanında yüksek lisans derecesi alan Sviridenko, 2008’de aynı üniversitede "Ekonomi ve Ulusal Ekonomi Yönetimi" alanında lisansüstü programında da eğitim aldı.

4 Kasım 2021'den bu yana Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olarak görevde bulunan Sviridenko, 22 Aralık 2020-4 Kasım 2021 tarihlerinde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Hem Ukrayna basınında hem de yabancı basında geçen haftalarda çıkan bazı haberlerde, Zelenskiy'nin Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u görevden alarak ABD’ye büyükelçi olarak atayabileceği iddia edilmişti.

En son Eylül 2024'te Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidilmişti.

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