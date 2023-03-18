Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in de aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ekip  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy'in imzaladığı ilgili kararnamenin metni yayınlandı.

Kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 15 Mart 2023 tarihli "Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına" ilişkin kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Konseyin kararı, aralarında Suriye'deki rejimin lideri Esed'in bulunduğu 3'ü Suriye, 7'si İran vatandaşı, kalanı Rusya vatandaşları olmak üzere 300 kişiye ve 141 firmaya 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

Benzer haberler

Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı

Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı

Rusya, askeri yetkililer dahil 23 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alanlara yönelik yaptırımları uzattı

AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alanlara yönelik yaptırımları uzattı
ABD, İran'ın İHA tedarikçilerini yaptırım listesine aldı

ABD, İran'ın İHA tedarikçilerini yaptırım listesine aldı
AB mahkemesi, Wagner'in kurucusunun annesine yaptırımların kaldırılmasına karar verdi

AB mahkemesi, Wagner'in kurucusunun annesine yaptırımların kaldırılmasına karar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet