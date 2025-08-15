Dolar
Dünya

Zelenskiy: Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin, "Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili, Esra Taşkın  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Zelenskiy: Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

Kiev/Paris

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ordu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda, cephedeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarını geri püskürtmeye devam ettiklerini bildirdi.

Donetsk bölgesinde yer alan Dobropliya şehri yönündeki ağır çatışmalara değinen Zelenskiy, "Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer yönlerin daha da güçlendirilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

Rusların, Trump ve Putin arasında yapılacak görüşmeden önce sahada üstünlük kazanmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus ordusu, Alaska'daki toplantıda Rus liderliğine daha elverişli siyasi konumlar sağlamaya çalışırken önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Bu niyetleri görüyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz."

Zelenskiy, Trump ve Putin'in düzenleyeceği görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini belirterek, "Önemli olan bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rus tarafı arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve anlamlı bir görüşmeye giden gerçek bir yol açmasıdır. Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye güvendiklerini vurguladı.

Macron ve Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesinin ardından bir araya gelecek

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ve Zelenskiy telefonda görüştü.

Elysee Sarayı, iki liderin, Trump-Putin'in Alaska'daki görüşmesinin ardından uygun bir zamanda bir araya gelme konusunda anlaştığını belirtti.

Macron ve Zelenskiy'nin nerede ve ne zaman görüşeceğine dair bilgi verilmedi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 13 Ağustos'ta düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya Macron'un yanı sıra Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler de katılmıştı.

Macron, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Alaska'daki toplantıda ABD'nin isteğinin ateşkes elde etmek olduğu net bir şekilde ortaya koydu. Bu toplantı sırasında ABD'nin bir ateşkes elde etmesi çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

