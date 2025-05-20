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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yol açacak memorandumu destekleyebileceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yol açacak memorandumu destekleyebileceğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Zelenskiy, savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yol açacak memorandumu destekleyebileceğini belirtti

Kiev

Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmelerini değerlendirdi.

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Zelenskiy ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmeye yol açacak bir memorandum üzerinde Ukrayna tarafıyla çalışmaya hazır oldukları yönünde yaptığı açıklamasına da değindi.

Söz konusu memorandum hakkında ayrıntılı bir bilginin ortada olmadığına dikkati çeken Zelenskiy, olası memorandumun ateşkes maddesi de içermesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında, "Anladığım kadarıyla onlar (ABD) Putin'le, Rus tarafıyla, ikili formatta uygun bir memorandumun olabileceğini görüştü, bu da savaşın sonunu getirecek bir haritaya, yani bir anlaşmaya yol açabilir." ifadelerine yer veren Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, tüm veya her iki ülke tarafından desteklenecek ve aynı zamanda ateşkesi de içeren bir memorandum olabilir. Şimdilik ben bunu tam bilmiyorum. Her halükarda, Rusya bir muhtıra önerirse ve bunun bir sır olmayacağını düşünürsem, bu bilgi her zaman kamusal alanda olacak."

Zelenskiy, söz konusu memorandumla ilgili Rusya'dan bir bilgi alındıktan sonra Ukrayna'nın da kendi görüşlerini formüle edebileceğini belirtti.

Savaşı sona erdirmek için Rusya-Ukrayna arasında düzenlenen İstanbul müzakerelerini organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür eden Zelenskiy, gelecekteki olası müzakerelerin Türkiye, Vatikan veya İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılabileceğini söyledi.

"Kimse askerlerimizi topraklarımızdan çekmeyecek"

Zelenskiy konuşmasında, savaşı bitirmek yönünde yapılacak görüşmelerde ülkesinin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kimse askerlerimizi topraklarımızdan çekmeyecek. Bu benim anayasal görevim. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ordumuzun görevidir. Evet, şu anda böylesine büyük bir ülkenin saldırganlığı nedeniyle geçici olarak işgal edilmiş topraklar var. Bu anlaşılabilir. Ancak ültimatom yok ve kimse toprağını, topraklarını, halkını, evlerini teslim etmeyecek."​​​​​​​

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