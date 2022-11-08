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Dünya

Zelenskiy, Rusya'nın bugün Ukrayna'da 50'den fazla yerleşim yerini bombaladığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin bugün Ukrayna'da 50'den fazla yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 08.11.2022
Zelenskiy, Rusya'nın bugün Ukrayna'da 50'den fazla yerleşim yerini bombaladığını belirtti

Kiev

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus kuvvetlerinin bugün de ülkesinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirterek, "Bugün işgalciler ülkemizde 50'den fazla yerleşim yerini vurdu." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarına gittikçe daha etkili bir şekilde karşılık verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek yeni sistemler de aldık. Ukrayna hava sahası elbette yüzde yüz korunmuyor ama yavaş yavaş hedefimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

Ülkesindeki cephelerin güney ve doğu taraflarında sürdürdükleri karşı saldırı operasyonu kapsamında ilerlemeye devam ettiklerini, en yoğun çatışmaların Donetsk'te yaşandığını kaydeden Zelenskiy, Rus güçlerin Donetsk cephesinde büyük kayıplar verdiğini iddia etti.

Ukrayna'ya karşı savaşan Rus askerlerine seslenen Zelenskiy, onları Ukrayna ordusuna teslim olarak hayatlarını kurtarmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'da stratejik öneme sahip "Motor Sich", "KrAZ", "Ukrnafta", "Ukrtatnafta" ve "Zaporijya Transformer" firmalarının devletin kontrolüne geçmesine karar verdiklerini kaydeden Zelenskiy, söz konusu firmaların altyapılarının ordunun teknik ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, Mısır'da, Birleşmiş Milletler İklimDeğişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) devam ettiğini hatırlatarak, iklime "önem" veren tüm tarafları Ukrayna'da savaş başlatan Rusya'ya tepki vermeye davet etti.

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