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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya Noel'i Donbas'ta askerlerimizin ilerlemesini durdurmak için kullanmak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatın vermesini, Rusya'nın Donbas'ta Ukrayna ordusunun ilerleyişini engellemesi için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi.

Davit Kachkachishvili   | 06.01.2023
Zelenskiy: Rusya Noel'i Donbas'ta askerlerimizin ilerlemesini durdurmak için kullanmak istiyor

Kiev
Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın kararıyla, Ukrayna'da devam eden savaşta 36 saatlik bir ateşkesin uygulanması konusuna değinen Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Noel'i Donbas'taki adamlarımızın (askerler) ilerlemesini bir süreliğine durdurmak ve teçhizat, cephane ve askere alınanları mevzilerimize yaklaştırmak için bir kılıf olarak kullanmak istiyorlar. Bu ne verecek? Kayıp hesabındaki bir başka artış. Dünyadaki herkes, Kremlin'in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor."

Konuşmasının bir bölümünde Rusça konuşan Zeleneskiy, Rusya'nın vatandaşlarına hitap ederek, geçen yıl 15 Kasım ve 12 Aralık'ta Rus hükümetine bir "Barış Formülü" sunduklarını ama Kremlin tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

Ukrayna'daki savaşın sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rus askerlerin ülkesinde kaldığı sürece savaşın devam edeceğini kaydetti.

Rusya'nın yeni bir saldırı hazırlığın içinde bulunduğunu iddia eden Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Rusya, Ukrayna'ya ve tüm Avrupa'ya karşı yeni bir saldırı dalgası hazırlıklarını sessizce gizleyemeyecektir. Saldırganın bu savaşta nasıl ve ne zaman yeni bir tırmanışa hazırlandığını dünya ayrıntılı olarak bilecek."

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenskiy, görüşmede ikili ilişkileri, Karadeniz güvenliği ile küresel gıda güvenliği konuları ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletimizin desteği ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi temelinde Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğinin dürüst bir şekilde yeniden tesisi ihtiyacı için teşekkür ediyorum."

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