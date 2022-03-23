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Dünya

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" sürdüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 23.03.2022
Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" sürdüğünü söyledi

Kiev

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti.

"Mariupol kentinde 100 bin kişi bulunuyor"

Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.

Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.

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