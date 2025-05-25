Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,486.30
BTC/USDT
107,175.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri’de “İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı”nın açılışında konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu’da "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programında konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği Putin'i sadece cesaretlendiriyor." dedi.

Davit Kachkachishvili  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırıda, balistik füzeler dahil farklı tipten yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA'nın kullanıldığını aktaran Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere birçok bölgenin hedef alındığını kaydetti.

Zelenskiy, ülke genelinde sivil altyapılar ile sanayi tesislerine saldırıldığını bildirerek, saldırılarda Kiev'deki bir üniversitenin yurtlarının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın 30 şehir ve yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Maalesef çocuklar da dahil olmak üzere ölenler var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Rusya bu savaşı uzatıyor ve her gün öldürmeye devam ediyor." yorumunu yaptı.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapma çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunarak, açıklamasında, "Putin'in füze fırlatma konusunda değil, savaşı bitirme konusunda düşünmesi sağlanmalı." görüşüne yer verdi.

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında en az 11 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi ve yerel yetkililerden yapılan yazılı açıklamalarda, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği füze ve İHA ile saldırılar sonucu en az 11 kişinin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı bildirilmişti.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Somalili gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda eğitime katıldı

Benzer haberler

Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında en az 11 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir takasının ikincisi yapıldı

Zelenskiy: Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır

Zelenskiy: Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır
İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor

İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor
9 AB ülkesinden bazı sözleşmelerin gözden geçirilmesine yönelik mektup girişimi

9 AB ülkesinden bazı sözleşmelerin gözden geçirilmesine yönelik mektup girişimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet