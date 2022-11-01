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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin son dönemlerde ülkesinin enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırıları sonucu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 01.11.2022
Zelenskiy, Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldıklarını belirtti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'u kabul etti.

Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen görüşmede, Zelenskiy, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile (ENTSO-E) iş birliği kapsamında Avrupa'ya elektrik ihracatını yaptıklarını hatırlattı.

Zelenskiy, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun enerji sistemimize füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırması nedeniyle bu süreci (elektrik ihracatı) askıya aldık." açıklamasında bulundu.

Enerji altyapılarının onarımından sonra Avrupa ülkelerine eskisi gibi elektrik ihracatını sürdürmek istediklerini vurgulayan Zelenskiy, saldırılar sonucu Ukrayna'daki enerji altyapılarının yüzde 40'ının hasar aldığını kaydetti.

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