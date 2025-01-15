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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak ülkesinin enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Kiev

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Kışın ortasındayız ve Rusların hedefi aynı, enerji sektörümüz." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil 40'ten fazla füze kullandığını belirten Zelenskiy, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince en az 30 füzenin imha edildiğini aktardı.

Zelenskiy, Rusların saldırıda 70'ten fazla İHA da kullandığı bilgisini paylaşarak "Ukrayna hava kalkanının mevcut imkanlarını sürekli güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy açıklamasında, Almanya'daki Ukrayna konulu "Ramstein" formatında düzenlenen toplantılar ile NATO'nun Washington'daki zirvesinde ülkesine yönelik hava savunma desteği konusunda alınan kararların henüz sonuna kadar uygulanmadığını kaydetti.

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri üretebilmesi için gereken lisansı almak için yakın zamanda müttefik ülkelerle görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, bu çözümün ülkesinin güvenlik garantisi olabileceğini belirtti.

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