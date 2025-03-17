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Dünya

Zelenskiy: Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine 'evet' cevabı veremiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin önerdiği geçici ateşkes teklifine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in henüz bir "evet" cevabı veremediğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Zelenskiy: Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine 'evet' cevabı veremiyor

Kiev

Zelenskiy paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, ABD'nin önerdiği geçici ateşkes önerisi hakkında da konuştuklarını kaydetti.

ABD'nin, "30 günlük acil ateşkes" teklifini sunmasının ardından yarın bir haftanın dolacağını dile getiren Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'den bu teklife yönelik henüz bir yanıt alınmadığını belirtti.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu öneri çok daha önce hayata geçirilebilirdi. Savaş koşullarında her gün insan hayatı söz konusu. Yaklaşık bir haftadır, dünyadaki herkes için, hatta üç yıldır gerçeği kabul etmeyi reddedenler için bile, bu savaşı sürdüren ve uzatanın Putin olduğu apaçık ortada. Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine 'evet' cevabı veremiyor."

Zelenskiy, ayrıca, 3 bin kilometre menzile sahip Ukrayna üretimi insansız hava aracı (İHA) testinin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.


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